兆豐銀進駐亞灣區！遷址更名亞灣分行今開幕 服務重點5G及AIoT產業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 15:49

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兆豐銀行原三多分行今（11）日遷址至高雄市前鎮區光華二路 15 號繼續營運，並更名為亞灣分行，因應亞灣區著重在 5G 及 AIoT 產業，就近提供資訊相關產業金融服務，兆豐銀行董事長董瑞斌與總經理黃永貞上午共同出席開幕剪綵。

三多分行前身為三多辦事處，成立於民國 79 年，於民國 83 年升格改制為分行，亞灣分行新址位處新舊聚落交會地段，住宅及商辦大樓建築群集，設有雙語化標示、友善的無障礙環境以及適合高齡者、疑似失智者洽辦金融業務之樂智友善服務區，滿足不同族群客戶辦理業務時之空間需求，遷至新址後對既有客戶之存款、外匯、貸款及理財等各項服務，均不受影響。

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亞灣分行位在高雄亞洲新灣區周圍，亞洲新灣區是水岸型的中心商業區，近年來陸續有中央政府、高雄市政府及國、內外企業投資，灣區著重在 5G (行動通訊技術) 及 AIoT (在 IoT 物聯網技術中導入 AI 人工智慧系統) 產業，加上正在興建的高雄軟體園區第二園區開發計畫，未來深具潛力吸引更多資訊相關產業進駐，此投資必能促使附近的商業活動更加熱絡，更接近客戶並提供需要的金融業務。