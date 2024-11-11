信紘科10月營收3.54億元 創同期新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-11 17:56

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信紘科 (6667-TW) 今 (11) 日公告 10 月營收 3.54 億元，月減 10%，年增 92%，累計前 10 月營收 29.3 億元，年增 46.87%；受惠拆移機業務穩健，加上客戶統包業務挹注，信紘科 10 月營收創下同期新高，為歷史第四高。

信紘科表示，受惠半導體、高科技、記憶體等產業客戶如期執行新廠擴建及產能擴充計畫，大型擴建訂單設備保持良好拉貨力道，加上公司今年起積極推動綠色製程建廠解決方案專家 (Turnkey Solution) 統包業務接單轉型，包括廠務子系統供應系統設備、綠色製程及減廢設備等出貨裝機，以及拆移機業務穩健貢獻，帶動今年營收高成長。

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信紘科指出，隨著晶圓廠積極擴產，新建廠辦等資本支出力道加大，且各產業領域對於 ESG 永續意識高漲，市場對公司綠色製程建廠解決方案的需求逐漸提升，公司廠務供應系統整合能力累積多年，又有成熟的建置經驗、綠色製程及減廢設備技術優勢以及良好的在地化服務口碑，成功搶攻市場更多份額。

信紘科也持續強化精進或結盟合作夥伴，建構完整符合半導體、高科技等廠商在擴廠過程中的多樣需求，使其在日益競爭的市場中擁有顯著的競爭力。

展望未來，信紘科維持審慎樂觀看法，看好台灣和日本等地半導體產業發展環境，在客戶建廠需求下，持續以綠色製程建廠解決方案為核心，積極拓展國內及海外市場，以目前在手訂單能見度，已為未來業績提供穩固支撐。