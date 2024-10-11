信紘科9月營收3.92億元 連四月創高估Q4再攀峰

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-11 18:15

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廠務工程業者信紘科 (6667-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收 3.92 億元，已連四個月創下歷史新高，連帶拉抬第三季營收達 11.46 億元，也同樣締造單季新猷，且受惠年底迎來入帳旺季，信紘科看好，第四季營收有機會續攀高峰。

信紘科 9 月營收 3.92 億元，月增 4%，年增 131%，第三季營收為 11.46 億元，季增 45%，年增 74%，累計前三季營收 25.76 億元，年增 42%，已超越去年全年 24.13 億元。

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信紘科表示，公司近年來憑藉綠色製程建廠解決方案整合專家定位積極轉型，已將業務服務與接單範疇，完整布局三大領域「綠色製程」、「廠務供應系統整合」、「廢液處理與資源化」，並持續整合機電空調等廠務供應系統之統包，整體營運表現成果逐步展開。

信紘科受惠高科技、半導體、記憶體等產業客戶穩健的擴廠與增產計畫推進，旗下廠務供應系統整合業務銷售成長，以及拆移機服務業務保持穩健，帶動營收年增率呈現正成長。

根據國際半導體產業協會 (SEMI) 預估， 2024 年全球半導體設備支出將成長 4%，達到 993 億美元，2025 年將進一步增長 24%，且預估 2025 至 2027 年間，全球半導體製造業者將支出 4,000 億美元在 12 吋晶圓廠製造設備上，創新高紀錄。

信紘科看好，全球半導體產能積極擴增，公司也持續調整產品及訂單結構，採取提升研發能量藉以深化與先進客戶合作層次、強化自有設備及服務技術、拓展全球市場版圖之三路進擊策略，伴隨著整體營運規模持續放大，精進整體毛利及獲利之表現。