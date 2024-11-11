〈日股收盤〉企業獲利差強人意 日經漲不動收小紅
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-11 15:30
日本企業上半年財報進入旺季，但表現差強人意，從而壓縮日本股市表現，日經 225 指數 (NKY) 周一 (11 日) 收盤小漲 32.95 點或 0.083%，報 39,533.32 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 2.47 點或 0.09%，報 2,739.68 點。
個股部分，索尼 (Sony) 上季獲利大增 73%，激勵股價飆漲 6.04%。
日產汽車受減產及裁員計畫影響，股價續挫 4.31%%，拖累同業表現，豐田下跌 0.34%，本田汽車下跌 0.14%；而上修本財年財測的鈴木汽車，股價逆勢強漲 4.39%。
權值股部分，Uniqlo 母公司迅銷上漲 0.47%，東京威力科創小漲 0.043%，愛德萬測試上漲 1.93%。
日本央行公布最新會議摘要，利率決策成員對於再次升息率沒有異議，但對於時機點存在分歧。同時，部分成員也對新一波的市場震盪釋出警訊。
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