Fortune雜誌：川普還未回歸 歐洲車企已陷入愁雲慘霧

鉅亨網編輯林羿君 2024-11-11 16:00

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曾揚言要讓歐盟「付出巨大代價」的川普重返白宮，讓歐盟各國開始瀰漫擔憂情緒，在此之前，歐洲的車企因電車轉型過慢、全球經濟不景氣，已經陷入愁雲慘霧。

美國財富雜誌《Fortune》報導稱，歐盟 27 國大使在川普當選後的 11 月 6 日緊急召開會議，討論應對之策，現場被指「像葬禮一樣」壓抑。

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歐盟為何如此緊張？川普先前宣布要對來自歐盟或德國的產品普遍加徵 10%~20% 的關稅，以此逼迫歐洲企業赴美設廠，一旦付諸實施，歐美關係將迎來劇變，專家預估德國對美出口可能暴跌 15%，經濟損失相當於德國 GDP 的 4%。

歐盟 10 月剛通過了對中國電動車徵收反補貼稅的議案，引發中方反制，美國若再和歐盟打貿易戰，歐盟將陷入與兩個最重要的貿易夥伴兩線作戰的絕境，這對經濟已陷入困境的歐盟將更是雪上加霜。

事實上，歐洲車企近來已深陷困境。從財報來看，BMW 集團第三季淨利暴跌 83.8%，其中高度依賴的中國市場，第三季銷量較去年同期銳減 29.8%。

另兩大豪車品牌同樣很不樂觀。奧迪集團第三季營業利潤暴跌 91%，僅 1.06 億歐元；賓士第三季淨利年減 53.8%，其中在中國銷量下滑 12.9%。

德系三大車廠的表現只是歐洲汽車產業的縮影，事實上，這場由購買力衰退引發的危機快速蔓延到全球汽車產業。

由於業績衰退，德國最大的汽車集團福斯集團宣布一系列應對措施，包括裁員數萬人、關閉三家工廠、收縮工廠規模、全員降薪 10% 等。

奧迪 10 月也透露，將於明年 2 月 28 日關閉位於比利時布魯塞爾的生產工廠，將成為福斯集團在歐洲關閉的第一家工廠。奧迪的關廠計畫引發了數千人的抗議遊行，並要求歐盟對工業部門進行大規模投資。

汽車產業上游供應商也受到巨大影響。全球最大的汽車零件製造商博世集團 (BOSCH) 宣布全球裁員 7,000 人，其中德國工廠受影響最嚴重。該集團執行長 Stefan Hartung 表示，公司今年將無法實現財務目標，未來可能進一步裁員。

無獨有偶，法國輪胎業巨頭米其林也表示，計劃關閉在法國的兩家工廠，影響約 1,250 名工人，因歐洲陷入困境的汽車產業面臨越來越大的壓力。

歐洲車企陷入困境的原因，部分來自全球經濟的不景氣，導致歐洲汽車在全球主要市場的銷售都相當疲軟，其中，全球最大車市中國因經濟人未走出陰霾，也讓國際車廠在中國市場吃足苦頭；另一方面則是電動轉型過於緩慢。