賀錦麗敗選 他建議拜登趁川普上任前提名賀錦麗當大法官

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-11 11:30

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美國副總統賀錦麗代表民主黨角逐總統大位，結果敗給了共和黨總統候選人川普，民主黨前眾議員塞勒斯（Bakari Sellers）建議總統拜登趁川普上任前提名賀錦麗當大法官。

川普在上一個總統任內提名了 3 位大法官，拜登只提名 1 位。在目前最高法院中，70 歲大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）被認為可能在川普第二任總統任期內卸任，共和黨提名的大法官人數會繼續增加。

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因此，塞勒斯提議索托馬約爾提前卸任，由拜登提名賀錦麗成為大法官，「我覺得這是一個很棒的計畫，而且就應該這麼做」。

共和黨在 11 月 5 日的選舉中贏得參議院多數席位，但新參議員要到明年 1 月才能上任，這就給了拜登一個短暫的窗口期。如果自由派大法官索托馬約爾同意退休，拜登就可以提名一位大法官。

賀錦麗擔任過舊金山地區檢察官和加州檢察長，也算是符合她的專業背景。