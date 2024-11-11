川普橫掃312張選舉人票 有望「總統+國會」完全執政

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-11 10:30

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美國亞利桑那州選票結果出爐，共和黨總統候選人川普獲勝，奪下最後一個「搖擺州」亞利桑那州，總計獲得 312 張選舉人票，民主黨候選人賀錦麗則奪下 226 張。

《美聯社》於上周六（9 日）晚間宣布，川普贏得亞利桑那州，這讓川普再添 11 張選舉人票。川普在亞利桑那州的勝利，也宣告他橫掃 7 個搖擺州，包括北卡羅來納州、威斯康辛州、密西根州、內華達州、喬治亞州、賓州和亞利桑那州。

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川普在獲 270 張選舉人票時，已宣布勝選，賀錦麗承認敗選，並祝賀川普當選。

目前共和黨已經以 53：46 拿下參議院，在眾議院也勝利在望，以 213：202 領先，僅需再攻下 5 個席次，就能取得眾議院控制權。選舉結果顯示，美國選民將給予川普完全執政的機會。

伴隨著美國總統選舉落幕，自然有人歡喜，有人愁。相較於共和黨大殺四方，《紐約時報》稱，絕望、分裂和指責，民主黨面臨黑暗的未來。