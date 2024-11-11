〈台股開盤〉川普行情趴激情退 台積電領跌 早盤跌220點力守5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-11 09:29
台股上周在川普勝選行情帶動下大漲 773 點，勝選激情過後，今 (11) 日開低走低，由台積電領跌，大型權值電子普遍弱勢，盤中跌幅一度達 220 點，下探至 23335 點，力守五日線，預估成交量 4000 億元，較上周五收斂。
權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤下挫近 2%，面臨五日線保衛戰，鴻海 (2317-TW) 小漲表態，聯發科 (2454-TW) 上漲超過 1% ，站回月線大關，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤下游走，壓抑整體大盤走勢。
AI 伺服器再度成為盤面焦點，晟銘電 (3013-TW) 大漲半根，神達 (3706-TW) 更亮燈漲停，其他如緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW)、技嘉 (2376-TW) 都在盤上表態，僅華碩 (2357-TW) 因日前漲多、回檔約 2%。
另外，AI 伺服器相關電池也獲買盤青睞，順達 (3211-TW) 飆上漲停板，AES-KY(6781-TW) 也強漲 7%，其他電源相關如光寶科 (2301-TW) 漲幅也有 3% 以上。
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