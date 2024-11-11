〈台股開盤〉川普行情趴激情退 台積電領跌 早盤跌220點力守5日線

台股上周在川普勝選行情帶動下大漲 773 點，勝選激情過後，今 (11) 日開低走低，由台積電領跌，大型權值電子普遍弱勢，盤中跌幅一度達 220 點，下探至 23335 點，力守五日線，預估成交量 4000 億元，較上周五收斂。