中國10月CPI疲軟 彭博：新一輪刺激措施不足以擺脫通縮束縛

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-11 11:00

‌



最新數據顯示，中國 10 月消費者物價指數（CPI）疲軟，生產者物價指數（PPI）持續下滑，顯示政府最新一輪的刺激措施遠遠不足以擺脫通貨緊縮的束縛。

中國國家統計局上周六（9 日）公布的數據顯示，10 月 CPI 年升 0.3%，升幅小於 9 月的 0.4%。經濟學家原估 10 月通膨維持在 0.4% 的水準。核心 CPI（不包括波動較大的食品和燃料價格）上揚 0.2%。

‌



PPI 連續第 25 個月收縮，年降 2.9%，降幅超過經濟學家預測的 2.5%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，10 月消費市場運行總體平穩，食品價格高點回落，加之汽油價格下行，CPI 月降 0.3%，年升 0.3%。

不過，《彭博》指出，儘管北京自 9 月底以來採取了降準、增加銀行放款銀彈等刺激措施，但通膨持續停留在接近零的水準，顯示內需依然低迷。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）說表示，9 月下旬以來的政策利多，仍需一段時間才能顯現提振內需的效果。龐溟預料，到年底 CPI 都會保持溫和，可能會提高明年初央行進一步調降利率的機率。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，與前月相比，食品和非食品價格都比歷史水準低，這表明一攬子增量政策已經提振了市場信心，但增量政策對實體經濟的傳導仍顯不足。