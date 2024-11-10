瑞銀CIO：美選後仍看好黃金挾3大題材續飆 明年9月目標價2900美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-10 12:40

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川普當選美國總統，對於資本市場將產生的影響，瑞銀 CIO 認為標普 500 指數到 2025 年底將升至 6,600 點，看好科技、公用事業和金融這三大板瑰具吸引力。AI 應用以及大型公司仍居主導地位。因市場聚焦赤字上升、地緣政治不確定性和央行買盤持續，有望驅動金價在未來幾個月會上行。瑞銀預測黃金 2025 年 9 月目標在 2,900 美元 / 盎司。

美國股市

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觀察大選計票結果出爐，美股齊漲。預計標普 500 指數到 2025 年底將升至 6,600 點，即較當前水準還有 15% 的上漲空間，這主要是受到美國增長穩健、利率下行以及人工智慧結構性利好的支撐。在川普執政下，降低公司稅和 / 或放鬆對能源和金融行業的監管可能帶來額外的支持。

板塊層面，瑞銀 CIO 認為科技、公用事業和金融 “具吸引力”。在科技板塊，川普獲勝使得市場愈發擔憂關稅將影響硬體和半導體公司的盈利。然而，中期內有利的結構性增長因素將超越此一負面影響。隨著更多企業探索人工智慧（AI）應用以及大型公司競逐主導地位，AI 基礎設施支出仍然強勁。預期明年 AI 關鍵晶片的供應仍然受限，為價格帶來支持。

就公用事業板塊而言，川普勝選將使得與再生能源相關的公司承壓。不過，由於企業、州及其他地方政府仍專注於實現減碳目標，對可再生能源的需求將保持強勁。預計 AI 資料中心大幅增長將推動電力的強勁需求，帶動電價上漲。此外，公用事業的防禦性特質使其在經濟增長擔憂浮現時，也會為投資組合提供緩衝。

對於美國金融行業，瑞銀 CIO 認為川普勝選可能放鬆監管，這將為金融股帶來立即提振。此外，增長強勁以及美聯儲降息帶動企業借貸和並購等資本市場活動，都將利好金融板塊中期前景。

貨幣

由於市場聚焦減稅、名義經濟增長提速以及潛在關稅政策等有利於美元的因素，美元指數（DXY）上揚。川普勝選短期內將助推美元走高，但中期而言，仍然認為美元未來一年將走貶。從基本面來看，過高的估值、相對於其他貨幣的息差優勢收窄，以及美國財政和經常帳戶雙赤字，都將為該貨幣帶來壓力。投資者應考慮趁反彈之機，將美元敞口分散至其他 G10 貨幣。川普執政下，預期美元兌人民幣將朝 7.4 水準走升。