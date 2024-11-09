〈貴金屬盤後〉美元走強 川普政策潛在影響 黃金創5個月來最大單周跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-11-09 06:54

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黃金價格周五 (8 日) 下跌，且本周創下 5 個月來最大單周跌幅，係因美元走強施壓，加上市場消化川普勝選的影響及川普對美國利率預期的潛在影響。

現貨黃金下跌 0.8% 至每盎司 2684.03 美元，本周下跌 1.8%。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.4%，收每盎司 2694.80 美元。

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美元指數上升 0.6%，本周走高。

Allegiance 營運長 Alex Ebkarian 表示：「在過去的一個月裡，選舉的不確定性風險，以及政權能否正常過渡是影響金價走勢的因素，但這次選舉似乎對白宮非常具有決定性，許多風險資產開始受益於政策未來潛在的影響，因此我們看到資金從金屬流向這些替代品。」

美聯準會 (Fed) 周四降息 25 個基點，但對進一步降息持謹慎態度。有鑑於川普的關稅政策，因此他當選後引起市場臆測 Fed 降息步伐可能更小更慢。但 Fed 鮑爾表示，選舉結果不會對貨幣政策產生「短期」影響。

自 9 月降息半個百分點起，降息前景支撐了金價今年創紀錄的漲勢。

儘管黃金具有對沖通膨的性質，但由於黃金不孳息，高利率環境將削弱黃金的投資吸引力。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「如果市場恢復聖誕前降息的機率... 這應該有助於將現貨黃金保持在心理價位 2700 美元以上。」

其他貴金屬

現貨白銀下跌 2.4%，至每盎司 31.22 美元。

現貨鉑金下跌 2.9%，至每盎司 968.04 美元。

現貨鈀金下跌 3.5%，至每盎司 988.80 美元。