友達攜中美晶打造雙玻太陽能模組獲客戶採用 挹注明年營運動能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-07 21:04

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友達能源事業群總經理林恬宇指出，隨著人工智能 (AI) 和雲端運算技術的快速推展，穩定且持續的電力需求急遽上升，加速推進高效能大尺寸電池與太陽能模組需求。

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友達運用高效太陽能單晶 TOPCon 電池，研發出大尺寸 M10 TOPCon 模組「SunAlto 雙玻雙面發電太陽能模組」，功率達 490W 符合高轉換效率、低衰減的電池技術。

同時，「SunAlto 雙玻雙面發電太陽能模組」具備強壯的結構強度、高抗風壓及高抗鹽害特型，能滿足屋頂型、水面型及地面型等不同場域應用需求，專門因應台灣海島型氣候所打造之高可靠性模組。

中美晶總經理陳振乾表示，受到國際減碳淨零浪潮驅動，與政府能源自主化的政策支持，台灣太陽能建置與發電量每年持續突破歷史新高，亦促使太陽能業者在技術品質上持續精進。

為滿足友達大尺寸超高效單晶 TOPCon 電池的強勁需求，中美矽晶搶先於 2024 年完成全線大尺寸 N 型 TOPCon 超高效電池的設備投資及產線建置，電池平均效率可達台灣業界最高的 25.50%。