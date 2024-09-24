中美晶完成2.84億美元GDR訂價 折價5.74%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-24 10:46

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中美晶 (5483-TW) 宣布完成 2.84 億美元海外存託憑證發行訂價。本次發行共 5,500 萬單位海外存託憑證 (GDR)，於盧森堡證券交易所掛牌，每一單位海外存託憑證表彰一股普通股，發行價格為每單位 5.17 美元，折合新台幣 165.43 元，較昨日收盤價折價 5.74%。本次募資用途為充實原幣購料所需之資金。

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在半導體、汽車電子元件方面，中美晶透過與上下游策略結盟，建構具競爭力的產業鏈布局，並藉由其自身擁有的國際資源和半導體行銷網絡持續推動集團企業成長。

此外，中美晶也持續擴大再生能源領域的業務，包含風電、水電和太陽能等綠電銷售，供應給半導體客戶以及集團公司的內部需求。再生能源與淨零碳排放已是全球必然的發展趨勢，中美晶已擁有再生能源產業完整的價值鏈，能針對客戶不同需求提供量身打造的一站式再生能源解決方案。

本次發行為中美晶第二次海外存託憑證發行，也標誌集團另一個重要里程碑。中美晶在獲得主管機關核准後準確地把握發行機會及市場窗口，並鎖定良好的發行條款。本次的發行規模訂在核准的範圍上限，獲得市場及投資人的熱烈迴響，在交易啟動後短時間內即已被投資人完全認足，更於數小時內獲得超額認購。

中美晶看好，此次發行代表國際投資人對公司戰略及商業前景給予高度肯定及信任，公司未來也將持續鞏固既有競爭優勢並加速更多市場的探索，發揮公司在產業中發掘隱形冠軍的能力，並進一步擴大並完善集團的策略聯盟及各產業鏈的生態圈布局，創造更多的綜效並以更好的整體營運表現回報股東對公司的長期支持。