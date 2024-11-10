宜特獲USB-IF授權 搶USB4、PD檢測商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-10 09:43

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宜特 (3289-TW) 宣布，繼今年 4 月正式成為 USB-IF Power Delivery (PD) 認證測試實驗室 (ITL) 後，10 月也正式取得 USB-IF 授權的 USB4 V1 電氣測試 (Electrical Testing)、USB3.2 和 USB2.0 產品認證測試資格，公司將能夠協助客戶進行 USB-IF 相關產品的認證測試，並提供符合 IEC 62680 標準測試 (Conformity to IEC 62680)。

針對 USB4，宜特指出，取得 USB4 V1 電氣測試 (Electrical Testing) 資格將為客戶提供更強大的技術支持，幫助產品順利通過國際嚴格標準的測試，滿足市場需求。

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宜特訊號測試事業處處長王尚杰表示，隨著歐盟強制規定 13 種無線電產品需採用 Type-C 連接器以統一充電標準，USB-IF 推出了相關測試計畫，協助 OEM 和 ODM 廠商通過 IEC 62680 標準的測試與認證。宜特作為 USB-IF 授權的獨立測試實驗室，能協助廠商快速完成 USB Type-C 產品的測試，並提供合格證書以符合歐盟的法規要求。

針對合規性問題，王尚杰進一步指出，首先，產品所使用的 Type-C 連接器必須具備 TID 才能申請 USB-IF 認證，無 TID 的產品無法進行申請。

此外，若產品已通過 USB-IF 合規性測試，則無需再進行符合 IEC 62680 標準的額外測試，因為該合規性測試已涵蓋了相關要求。然而，通過 USB-IF IEC 62680 測試的產品並不自動獲得使用 USB-IF 標誌的資格，只有通過 USB-IF 合規性測試計畫的產品才能使用該標誌。