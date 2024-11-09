寶緯Q3陷虧損 前三季EPS爲0.51元 新廠興建案將啟動

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-09 13:55

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鋁擠產品加工廠寶緯 (4558-TW) 今 (9) 日由董事會通過最新財報，2024 年第三季因營收規模縮小，單季陷於虧損，稅後虧損 1108 萬元，每股虧損 0.22 元，前三季稅後純益 2545 萬元，年增 49.15%，每股純益爲 0.51 元。

同時，寶緯針對今年已投入 2.2 億元購入的彰化北斗新建廠用地約 2115 坪，今天董事會也通過以 7 億元額度內投入建廠，新廠主要為建置模板後勤整修區及儲存設備廠區，預計 2025 年初開始動工，估明年底前開始使用。

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寶緯主要生產銷售鋁擠型、工業鋁擠型產品和建材業務，2024 年第三季營收 3.28 億元，毛利率 3.31%，季減 13.27 個百分點，年減 9.14 個百分點，單季陷於虧損，稅後虧損 1108 萬元，較上季及去年同期都由盈轉虧，每股虧損 0.22 元。

寶緯 2024 年前三季營收 10.68 億元，毛利率 9.39%，年增 2.62 個百分點，稅後純益 2545 萬元，年增 49.15%，每股純益爲 0.51 元。