雷虎拿下科建鋁船6成股權 無人船將進入生產階段
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-18 10:01
國內無人機領導廠商雷虎 (8033-TW) 參與遊艇製造商科建鋁船的現金增資並完成注資，拿下其 60% 股權，雷虎表示，將在科建鋁船設立無人水上載具事業單位，專責無人水上載具的開發和生產，並將參與 10 月在美國華盛頓舉行的美國軍工展 (AUSA)，展示 100% MIT 的各式無人載具。
由於台灣是四面環海的島國，雷虎高度看好小型無人船和無人艦艇的發展，預料這些科技產品在未來將以「數千」為單位進行生產，因此，取得科建鋁船 60% 股權後，將重點布局無人水面載具 USV 市場。
雷虎預估，至 2032 年全球人船市場規模將達到 33 億美元。
科建鋁船有超過 30 年汽車板金沖壓技術及先進自動化焊接經驗，並擁有獨家「HYDRO HULL」專利設計，專注於打造一體成型的鋁合金船舶，此次雷虎注資，使科建鋁船的實收資本額提高至新台幣 1.52 億元。
雷虎說明，「HYDRO HULL」與傳統玻璃纖維船體相比，重量減輕約 50%，生產產能更大、更效率，適用於商業、休閒和軍事國防用途。
目前雷虎已研製完成 TigerShark 虎鯊 2 米和 SeaShark 海鯊 4 米無人艇，除了運用 AI 運算達到自主出返航，並可透過遙控進行攻擊任務。
而雷虎將在科建鋁船設立一個無人水上載具事業單位，以加速 6 米、8 米和更大尺寸無人艇的設計生產及應用。
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