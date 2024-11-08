鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.94元上修至5.07元，其中最高估值6.19元，最低估值3.93元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.19(6.19)
|7.61
|8.34
|7.67
|最低值
|3.93(3.93)
|3.14
|3.72
|3.68
|平均值
|5.1(4.96)
|5.1
|6.17
|5.68
|中位數
|5.07(4.94)
|5.05
|6.42
|5.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|100.07億
|101.63億
|110.86億
|最低值
|87.94億
|82.09億
|84.37億
|平均值
|92.82億
|90.80億
|95.58億
|中位數
|90.92億
|89.06億
|93.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.90
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|營業收入
|70.87億
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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