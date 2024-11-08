search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.94元上修至5.07元，其中最高估值6.19元，最低估值3.93元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.19(6.19)7.618.347.67
最低值3.93(3.93)3.143.723.68
平均值5.1(4.96)5.16.175.68
中位數5.07(4.94)5.056.425.68

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值100.07億101.63億110.86億
最低值87.94億82.09億84.37億
平均值92.82億90.80億95.58億
中位數90.92億89.06億93.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.90-23.475.4414.347.90
營業收入70.87億55.80億105.41億143.31億107.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

相關行情

台股首頁我要存股
Ovintiv Inc41.55-1.00%

延伸閱讀


Empty