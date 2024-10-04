鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.06元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.06元，其中最高估值7.03元，最低估值4.37元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.03(7.03)
|9.12
|10.32
|7.57
|最低值
|4.37(4.37)
|3.14
|4.65
|5.31
|平均值
|5.2(5.17)
|5.31
|6.76
|6.42
|中位數
|5.06(4.96)
|4.91
|6.54
|6.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100.11億
|100.47億
|109.61億
|78.47億
|最低值
|89.92億
|86.57億
|91.42億
|78.47億
|平均值
|95.25億
|94.48億
|99.81億
|78.47億
|中位數
|95.76億
|96.09億
|98.23億
|78.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.90
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|營業收入
|70.87億
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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