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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.06元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.06元，其中最高估值7.03元，最低估值4.37元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.03(7.03)9.1210.327.57
最低值4.37(4.37)3.144.655.31
平均值5.2(5.17)5.316.766.42
中位數5.06(4.96)4.916.546.37

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值100.11億100.47億109.61億78.47億
最低值89.92億86.57億91.42億78.47億
平均值95.25億94.48億99.81億78.47億
中位數95.76億96.09億98.23億78.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.90-23.475.4414.347.90
營業收入70.87億55.80億105.41億143.31億107.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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