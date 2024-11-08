鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum Corporation(SOLV-US)EPS預估上修至6.57元，預估目標價為74.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Solventum Corporation(SOLV-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.57元，其中最高估值6.61元，最低估值6.35元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.61(6.42)
|5.83
|6.6
|6.54
|最低值
|6.35(6.33)
|5.32
|5.7
|6.04
|平均值
|6.49(6.38)
|5.62
|6.05
|6.21
|中位數
|6.57(6.4)
|5.64
|6.02
|6.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|82.41億
|83.19億
|85.64億
|85.45億
|最低值
|81.80億
|81.65億
|82.22億
|83.38億
|平均值
|82.13億
|82.53億
|83.90億
|84.34億
|中位數
|82.23億
|82.65億
|84.01億
|84.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.45
|7.78
|4.01
|營業收入
|81.71億
|81.30億
|81.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Solventum Corporation(SOLV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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