search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum Corporation(SOLV-US)EPS預估上修至6.57元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Solventum Corporation(SOLV-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.57元，其中最高估值6.61元，最低估值6.35元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.61(6.42)5.836.66.54
最低值6.35(6.33)5.325.76.04
平均值6.49(6.38)5.626.056.21
中位數6.57(6.4)5.646.026.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值82.41億83.19億85.64億85.45億
最低值81.80億81.65億82.22億83.38億
平均值82.13億82.53億83.90億84.34億
中位數82.23億82.65億84.01億84.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS8.457.784.01
營業收入81.71億81.30億81.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Solventum Corporation(SOLV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOLV

相關行情

台股首頁我要存股
Solventum Corporation75.071.25%

延伸閱讀


Empty