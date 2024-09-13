鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至5.64元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 00:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.64元，其中最高估值7.03元，最低估值4.41元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.03(7.03)
|9.12
|10.32
|7.94
|最低值
|4.41(4.41)
|3.11
|5
|5.31
|平均值
|5.73(5.8)
|6.7
|7.61
|6.54
|中位數
|5.64(5.77)
|6.69
|7.45
|6.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|103.57億
|109.93億
|113.37億
|78.47億
|最低值
|89.70億
|92.34億
|97.56億
|78.47億
|平均值
|96.72億
|102.36億
|103.12億
|78.47億
|中位數
|98.07億
|103.54億
|101.58億
|78.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.90
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|營業收入
|70.87億
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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