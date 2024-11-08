鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩托羅拉系統(MSI-US)EPS預估上修至13.53元，預估目標價為512.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對摩托羅拉系統(MSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.28元上修至13.53元，其中最高估值13.72元，最低估值13.26元，預估目標價為512.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.72(13.55)
|15.05
|16.26
|最低值
|13.26(13.25)
|14
|14.8
|平均值
|13.51(13.34)
|14.58
|15.76
|中位數
|13.53(13.28)
|14.56
|15.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108.16億
|116.31億
|121.96億
|最低值
|107.53億
|113.71億
|119.25億
|平均值
|108.00億
|114.34億
|120.41億
|中位數
|108.05億
|113.99億
|120.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.95
|5.45
|7.17
|7.93
|9.93
|營業收入
|78.87億
|74.14億
|81.71億
|91.12億
|99.78億
詳細資訊請看美股內頁：
摩托羅拉系統(MSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩托羅拉系統MSI-US的目標價調升至453.5元，幅度約3.07%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩托羅拉系統MSI-US的目標價調升至483.5元，幅度約6.62%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩托羅拉系統MSI-US的目標價調升至505元，幅度約4.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為41.00元
上一篇
下一篇