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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩托羅拉系統(MSI-US)EPS預估上修至13.53元，預估目標價為512.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對摩托羅拉系統(MSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.28元上修至13.53元，其中最高估值13.72元，最低估值13.26元，預估目標價為512.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.72(13.55)15.0516.26
最低值13.26(13.25)1414.8
平均值13.51(13.34)14.5815.76
中位數13.53(13.28)14.5615.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值108.16億116.31億121.96億
最低值107.53億113.71億119.25億
平均值108.00億114.34億120.41億
中位數108.05億113.99億120.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.955.457.177.939.93
營業收入78.87億74.14億81.71億91.12億99.78億

詳細資訊請看美股內頁：
摩托羅拉系統(MSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSI

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