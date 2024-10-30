前三季期貨日均量年增35%！8檔個股、2檔ETF期貨新兵11/1入列

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 18:21

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期交所統計，今年至 9 月底股票期貨日均量較去年成長 35%。期交所今 (30) 日宣布，自 11 月 1 日起，新增 8 檔股票期貨，以及群益 ESG 投等債 20+ETF 期貨、國泰 20 年美債 ETF 期貨等 2 檔 ETF 期貨，屆時可供交易之股票期貨檔數將增至 293 檔；另除群益 ESG 投等債 20+ETF 期貨、國泰 20 年美債 ETF 期貨收盤時間為下午 4 點 15 分外，其餘 8 檔收盤時間均為下午 1 點 45 分。

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期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，此次於檢視後新增士電期貨等 10 檔股票期貨，新增檔數上市契約交割月份包括 113 年 11 月、12 月及 114 年 3 月、6 月、9 月等兩近月、三季月之契約，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。

今年以來證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫，根據期交所統計，股票期貨 113 年日均量 (至 9 月底) 為 29 萬 6,232 口，較去年日均量成長 35%，未平倉量亦受帶動，113 年 9 月底未平倉量 71 萬 3,747 口，亦較去年同期成長 55%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。