前三季期貨日均量年增35%！8檔個股、2檔ETF期貨新兵11/1入列
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 18:21
期交所統計，今年至 9 月底股票期貨日均量較去年成長 35%。期交所今 (30) 日宣布，自 11 月 1 日起，新增 8 檔股票期貨，以及群益 ESG 投等債 20+ETF 期貨、國泰 20 年美債 ETF 期貨等 2 檔 ETF 期貨，屆時可供交易之股票期貨檔數將增至 293 檔；另除群益 ESG 投等債 20+ETF 期貨、國泰 20 年美債 ETF 期貨收盤時間為下午 4 點 15 分外，其餘 8 檔收盤時間均為下午 1 點 45 分。
新增 8 檔股期分別為：士電 (1503-TW) 期貨、亞翔 (6139-TW) 期貨、廣明 (6188-TW) 期貨、上海商銀 (5876-TW) 期貨、台塑化 (6505-TW) 期貨、達發 (6526-TW) 期貨、小型奇鋐 (3017-TW) 期貨、小型達發期貨。
期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，此次於檢視後新增士電期貨等 10 檔股票期貨，新增檔數上市契約交割月份包括 113 年 11 月、12 月及 114 年 3 月、6 月、9 月等兩近月、三季月之契約，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。
今年以來證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫，根據期交所統計，股票期貨 113 年日均量 (至 9 月底) 為 29 萬 6,232 口，較去年日均量成長 35%，未平倉量亦受帶動，113 年 9 月底未平倉量 71 萬 3,747 口，亦較去年同期成長 55%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。
本次新增標的除涵蓋強韌電網、半導體、機器人等題材，同時加掛 2 檔現貨市場交易熱絡之美債及投資等級 ESG 公司債 ETF 期貨，有助投資人應對近期美國降息後之利率變動環境，規避利率及總體經濟風險。11 月 1 日新增後，期交所提供之股票期貨檔數將自目前 283 檔增加為 293 檔，提供交易人更多選擇，以增進期貨市場避險功能。
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