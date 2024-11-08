〈進出口統計〉連12紅！10月出口年增8.4%創同月新高 財部估11月年增5%續紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 19:32

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財政部今 (8) 日公布海關進出口貿易統計，10 月出口 413 億美元，月增 1.8%，年增 8.4%，連 12 紅，創歷年同月新高；累計 1 至 10 月出口 3,904.2 億美元，年增 10.0%。累計 1 至 10 月出、進口分別年增 10.0%、9.8%，規模值皆為歷年同期次高。財政部統計處長蔡美娜預估 11 月年增約 5%，出口額在 393-408 億美元之間，可望寫下連 13 個月正成長。

針對台灣今年全年進出口貿易概況，蔡美娜表示，台積電最近一次法說會即透露 AI 商機是「真的」正在開始，同時讓我國 11-12 月外銷動能得到正面保證，全年出口、進口值可望雙雙創歷年次高，毫無懸念。除看季節性因素，今年全年平均都有 400 億美元以上，加上行政院主計總處日前預測第四季的出口規模值比第三季略低，估全年年增約 8.7% 有機會達成，但兩位數成長有難度。

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10 月出口 413.0 億美元，創歷年同月新高，年增 8.4%，連續 12 個月正成長；進口 344.3 億美元，年增 6.5%。累計 1 至 10 月出、進口分別年增 10.0%、9.8%，規模值皆為歷年同期次高。

10 月對主要市場出口消長不一，其中對美國、東協各年增 20.5%、13.1%，對歐洲小增 2.1%，對日本、中國大陸與香港出現年減，在五大市場之外，對墨西哥出口出口 13.5 億美元，年增 2.1 倍，增幅居各國之冠，貢獻率與東協相當。