元太及子公司完成120億元聯貸案簽約 超額認購1.83倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 20:54

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電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (8) 日宣佈，由兆豐銀行籌組元太及子公司，包括元瀚材料、中外古今，暨 E Ink Corporation 等公司的 120 億元聯貸案已完成簽約。

本次聯貸案由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度管理行、合作金庫及華南銀行共同統籌主辦並擔任文件管理行，同時，邀集 14 家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達 220 億元，超額認購 1.83 倍。

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元太表示，此次聯貸顯示金融業者對元太及子公司的未來發展深具信心，本聯貸案亦將元太於 ESG 領域的成效指標納入聯貸授信條件。

元太的核心產品電子紙技術具備超低耗電的低碳特性，根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收 2.0 數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）之能源管理及效能類別－資訊產品（Energy Management Efficiency IT Process）評析，元太營收入之 99.9% 為綠色營收（Green Revenue）。