貿聯-KY10月營收創同期高 半導體設備及HPC線束出貨旺

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-05 19:33

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連接線束大場貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，受惠半導體設備、高效能運算 (HPC) 等應用出貨升溫，營收 49.11 億元創同期新高，月增 7%、年增 9.5%；累計前 10 月營收 445.26 億元，年增 2.9%。

貿聯表示，10 月營收創同期高，主要受惠部分重點業務出貨量持續增長，若以美金營收來看，10 月營收 1.53 億美元，月增 6.7%、年增 10.3%；前 10 月營收 13.89 億美元，年減 0.23%。

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貿聯 10 月各產品線月對月表現來看，工業用線束中，半導體設備客戶出貨量增加，其他客戶持平；資訊用線束中，高效能運算客戶出貨量持續增加、周邊設備客戶略有回溫；車用線束持平、電器用線束則略微趨緩。

貿聯甫於 10 月底宣布，已完成全資收購 Easys s. r. o. 的交易，Easys 正式併入貿聯的合併報表。Easys 在 2023 財務年度的營收為 4446 萬歐元 (約新台幣 15.5 億元)。此次交易包括收購位於斯洛伐克的一家生產基地、產品生產和服務。