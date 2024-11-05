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貿聯-KY10月營收創同期高 半導體設備及HPC線束出貨旺

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-05 19:33

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左起為貿聯-KY董事長梁華哲、總經理鄧劍華。(鉅亨網資料照)

連接線束大場貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，受惠半導體設備、高效能運算 (HPC) 等應用出貨升溫，營收 49.11 億元創同期新高，月增 7%、年增 9.5%；累計前 10 月營收 445.26 億元，年增 2.9%。

貿聯表示，10 月營收創同期高，主要受惠部分重點業務出貨量持續增長，若以美金營收來看，10 月營收 1.53 億美元，月增 6.7%、年增 10.3%；前 10 月營收 13.89 億美元，年減 0.23%。


貿聯 10 月各產品線月對月表現來看，工業用線束中，半導體設備客戶出貨量增加，其他客戶持平；資訊用線束中，高效能運算客戶出貨量持續增加、周邊設備客戶略有回溫；車用線束持平、電器用線束則略微趨緩。

貿聯甫於 10 月底宣布，已完成全資收購 Easys s. r. o. 的交易，Easys 正式併入貿聯的合併報表。Easys 在 2023 財務年度的營收為 4446 萬歐元 (約新台幣 15.5 億元)。此次交易包括收購位於斯洛伐克的一家生產基地、產品生產和服務。

貿聯表示，期待雙方的策略整合與密切合作，以及強大的互補客戶，開創新的成長動能，進一步深化與客戶的緊密關係，通過此次交易，將更鞏固集團在半導體設備的行業地位，並增加半導體設備的歐洲產能， 以提高長期股東價值。

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貿聯-KY線束半導體HPC

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