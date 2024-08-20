牧德下半年營運不看淡 股息 1 元今除息 開盤秒填息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 10:06

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AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 下半年營運不看淡，在整體設備股走勢仍強勁之下，牧德對上半年股息 1 元今 ( 20) 日除息，開盤秒填息，牧德預計在 9 月 16 日發放。

牧德昨收盤價 355 元，今除息參考價在 354 元，牧德股價今天早盤以 358 元開出。

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牧德 2024 年 7 月營收 1.11 億元創 11 個月來新高，月增 5.42%，年增 33.46%，2024 年 1-7 月營收 6.9 億元，年減 45.91%。

牧德 2024 年第二季營收 3.12 億元，毛利率 55.22%，季增 1.17 個百分點，年減 7.58 個百分點，2024 年第二季稅後純益 8815 萬元，季增 2.05 倍，年減 47.22%，單季每股純益 1.52 元。牧德 2024 年上半年營收爲 5.79 億元，毛利率 54.68%，年減 8.21 個百分點，上半年稅後純益 1.17 億元，年減 63.85%，每股純益爲 2.01 元

對於整體發展，牧德仍持續保持謹慎樂觀的看法。PCB 設備業績部分，上半年營收與銷售數量尚未回到正常水準，展望 2024 年下半年營收應優於上半年。

牧德指出，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度佳，預計今年下半年到 2025 年穩定發酵。