華碩：Windows 11更新帶動 估AI PC市場年底銷量增15-20%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-01 12:14

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 看好第四季 AI PC 市場前景，隨著三大處理器陸續上市及 Windows 11 更新帶動，預期將促進市場 15-20% 的成長；華碩聯合科技業務副總經理陳怡君表示，進入第四季以來，市場銷售動能已較去年同期持續成長。

華碩日前在德國 IFA 消費電子展前舉辦全球發表會，推出多款搭載 Intel 最新 Core Ultra 處理器的 AI PC，包括超輕薄的 ZenBook S 14 OLED 筆電、主打商務應用的 ExpertBook P 系列，以及專為 AI 設計的 NUC 小型電腦。此外，公司也推出 Vivobook S 系列、ROG Zephyrus G16 和 TUF Gaming A14/A16 等 AI 電競筆電。

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在 AI 功能方面，華碩新品均配備專屬 Copilot 鍵，可一鍵啟動 AI 智能助理。商務系列 ExpertBook P 更搭載 AI Expert Meet 會議助手軟體，提供即時會議記錄、翻譯及摘要功能。此外，華碩也與 McAfee 合作開發深度偽造檢測技術，利用 Intel NPU 在本地進行 AI 影音內容真實性驗證。