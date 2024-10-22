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華碩AI商用筆電ExpertBook P5登場 搭載獨家AI軟體AI ExpertMeet

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-22 10:25

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華碩AI商用筆電ExpertBook P5登場 搭載獨家AI軟體AI ExpertMeet。(圖：華碩提供)

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今日宣布，首款商用 Copilot+ PC「ASUS ExpertBook P5 」將於 11 月中下旬全通路開賣，搭載 Intel Core Ultra 系列處理器的新品，具備強大的 AI 運算能力，還配備華碩獨家開發的 AI 商用軟體「AI ExpertMeet」。

ExpertBook P5 採用 Intel Core Ultra 系列處理器，擁有最高 47 NPU TOPS 的 AI 運算能力，支援地端 AI 運算，確保數據安全。配置最高 32 GB LPDDR5X 記憶體和最高 3TB 雙 SSD 儲存空間，滿足多樣化的商務需求。


華碩特別為此款筆電開發的「AI ExpertMeet」軟體，提供包括 AI 會議記錄、AI 翻譯字幕、AI 音訊降噪、AI 攝影機和浮水印等五大功能，旨在提升商務人士的工作效率；作為 Copilot+ PC，ExpertBook P5 還支援微軟最新 AI 功能，如 Copilot AI 助手、即時回顧、即時字幕等，進一步增強使用體驗。

在安全性方面，ExpertBook P5 採用 Windows 11 Secured-core PC 架構，搭載符合 NIST SP 800-155 標準的 BIOS，並配備指紋辨識、FIDO2 安全金鑰等多重安全防護措施。

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