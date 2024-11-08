世紀鋼拔頭籌！首檔綠色轉換公司債今104.82元掛牌 總額20億元將挹注離岸風電

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 11:01

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我國首檔綠色轉換公司債由世紀鋼鐵結構股份有限公司 (9958-TW) 於今 (8) 日 成功發行，發行總面額為新台幣 20 億元。這是自開放轉 (交) 換公司債得發行永續發展債券以來，繼今年 8 月遠東新發行 2 檔綠色交換公司債後，首次有綠色轉換公司債發行案例，櫃買中心期許本次由大企業的示範發行能引領中小企業陸續加入發行行列。

櫃買中心表示，世紀鋼本次發行國內第八次無擔保轉換公司債券 (99588，世紀鋼八永) 期限為 3 年，採競價拍賣方式辦理公開承銷，發行價格為 104.82 元，溢價發行 4.82%。此外，該檔債券同時也是綠色債券，所募資金將全數用於離岸風電再生能源所需之基礎設施及水下相關基礎產品製造。

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櫃買中心強調，永續發展轉 (交) 換公司債可以在股票市場交易，提供一般投資大眾便利性的投資管道，投資具環境或社會效益的金融商品。為利投資人快速識別，轉換公司債簡稱末 2 碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。