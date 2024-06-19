宇隆新廠落成產能增3倍 拓醫療、自行車版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 18:56
汽車零組件大廠宇隆 (2233-TW) 新廠今 (19) 日正式落成啟用，董事長劉俊昌表示，新廠加入後可提高生產量能 3 倍，滿足醫療、汽車和高階自行車等多元產業需求，未來也有望在工業應用領域外，擴大應用產品至人形機器人。
宇隆新廠位於台中港科技產業園區內，歷經 3 年建造，斥資達 10 億元，占地 1.2 公頃，結合美國 LEED 銀級綠建築標章理念打造辦公室、廠房和車道。
劉俊昌說，新廠可提高生產量能 3 倍，定位扮演多功能、跨產業整合服務角色，滿足醫療、汽車、高階自行車等跨產業需求，有助爭取更多訂單，隨著今年自行車產業復甦腳步較想像快，加上積極布局醫療產業、汽車、E-Bike、TUF ONE 減速機等領域，有助營收衝高。
劉俊昌進一步提到，除了本業機加工領域，自有品牌 TUF ONE 行星減速機專用高端生產設備持續進場，新廠也將成為 TUF ONE 主要研發和生產基地，而後可望結合 AI 技術應用於人形機器人。
宇隆秉持友善職場理念，設置員工娛樂健身中心、休憩閱覽區、現代化員工用餐環境、寰宇國際會議中心、技能培訓道場等設施，鼓勵同仁精益求精持續學習，期吸引海線人才回鄉服務、蓄積人力資本。
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