宇隆新廠落成產能增3倍 拓醫療、自行車版圖

汽車零組件大廠宇隆 (2233-TW) 新廠今 (19) 日正式落成啟用，董事長劉俊昌表示，新廠加入後可提高生產量能 3 倍，滿足醫療、汽車和高階自行車等多元產業需求，未來也有望在工業應用領域外，擴大應用產品至人形機器人。