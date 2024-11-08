佳世達董座陳其宏：台灣醫療應加速大數據整合速度 趕上AI趨勢
鉅亨網記者吳承諦 台南 2024-11-08 11:27
佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏今日出席成大電機論壇時指出，雖然全球已有 HL7FHIR、LOINC 等通用大數據規格，但台灣醫療體系的數據仍無法有效整合數據，呼籲應加速合作，以掌握 AI 時代發展契機。
陳其宏強調，發展智慧醫療應用需具備三大要素：算力、演算法和海量資料。其中，台灣在算力方面具有優勢，演算法能力也將逐步提升，但最大挑戰在於醫療數據的整合與標準化，為因應 AI 趨勢到來，應盡速建立統一的大數據規格，加速智慧醫療的發展進程。
為加速產業升級，佳世達積極串聯台灣醫療器材廠商，組建策略聯盟整合核心技術，並以明基品牌作為醫療產品輸出平台，陳其宏表示，佳世達優先建立銷售通路，結合明基醫院臨床驗證平台，打造以使用者為中心的產品開發模式，確保產品貼近市場需求。
作為國內科技業者中醫療布局最深的集團，佳世達自 2008 年設立南京明基醫院以來，已累積 16 年以上臨床經驗，陳其宏表示，佳世達憑藉資通訊產業背景，成功將 AI 技術導入醫療場景，並建議從病患、醫護人員與醫院管理者三方視角切入，深化 AI 應用。
在醫療轉型成果方面，佳世達透過醫療和 AIoT 高附加價值業務，2022 年相關營收已突破五成，目標在 2027 年實現醫療事業獲利貢獻過半，佳世達持續深化智慧醫療布局，發展智慧手術室、AI 智慧健檢及細胞治療等創新應用，並以明基醫院作為產品驗證平台。
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