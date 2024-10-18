佳世達召開供應商大會 將擴大採購低碳材料

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-18 19:48

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佳世達今 (18) 日舉辦供應商大會，邀請線上及線下 275 家、超過 500 位供應商夥伴與會。佳世達表示，因應快速變動的世界趨勢和低碳產品需求，將擴大採購回收塑膠、金屬等循環材料，朝 2030 年供應鏈減碳 30% 的目標邁進。

據了解，佳世達近年積極導入低碳材料，去年回收材料 (不含電子材料) 以重量計占全公司採購材料約 43%，其中回收塑膠比例占塑膠料 76%、回收金屬比例占金屬料 10%，部分機種更已採用 85% 的回收塑膠及 50% 的回收金屬，未來將持續擴大採購，在採納永續低碳的循環材料同時，兼顧品質、交期等要求。

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佳世達董事長陳其宏表示，佳世達作為大艦隊的旗艦企業，持續協助供應鏈夥伴提升永續競爭力，包括溫室氣體盤查、產品碳足跡等永續培力課程、輔導供應商持續改善 CIP 專案等，累計已超過 700 間供應商參與，未來更將持續知識共學、經驗共享，共創永續價值，互惠共贏。