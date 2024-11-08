英特爾季辛格押對寶！選舉日大買自家股票 選後帳面就賺16%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-08 10:21

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英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 本周因在選舉日購買自家公司股票而引起關注。

11 月 4 日，季辛格花費 251,200 美元購買了 11150 股英特爾 (INTC-US) 股票，每股均價 22.53 美元。此次交易使他的個人賬戶持股總數達到 105033 股。此外，根據其向證券交易委員會的申報文件，他還通過信託持有 540840 股。

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英特爾未對季辛格買股發表評論。這筆股票是在交易時段結束前的開放市場所購買，遠在選舉結果公佈之前。

在選舉後的幾天內，英特爾的股價大幅上漲，反映出標準普爾 500 指數、道瓊斯工業平均指數和納斯達克綜合指數的整體回升。截至周二市場收盤，英特爾每股 26.23 美元，這意味季辛格該筆購買獲得了超過 16% 的帳面收益。儘管如此，過去一年英特爾股價仍跌了 49%。

季辛格以定期購買英特爾股票而聞名，2024 年以來已經多次進行股票購買，但近日報導指出，由於公司陷入營運困境，季辛格的股票獎勵可能面臨風險。

季辛格 & 晶片法案 & 川普

先前川普曾多次抨擊拜登的《晶片法案》，市場擔憂他一旦上任，可能改變美國對於半導體產業的補貼計畫。美國產業專家 David Manners 直言，如果《晶片法案》被川普廢除，恐不利於英特爾轉虧為盈。

據報導，近期英特爾執行長季辛格曾抱怨《晶片法案》的補貼「來得太慢」，考量到公司已投資 300 億美元擴增產能，但該法案承諾的 85 億美元補貼卻遲遲不見蹤影，公司的投資恐怕「打水漂」。