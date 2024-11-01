美國《晶片法案》拖了又拖！英特爾CEO抱怨：一分錢都沒見到

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-01 15:00

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然而，兩年過去了，英特爾卻連一分錢都還沒有拿到。在英特爾業績不佳、市值縮水之際，拜登政府給予的補貼本該是救命稻草，可卻遲遲不見蹤影，令英特爾執行長也忍不住公開抱怨了。

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美東時間周四（31 日）盤後，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，目前依舊沒能從《晶片法案》中獲得原本說好的數十億美元資金。

他難掩失望地說：「總體而言，我們將《晶片法案》視為一件至關重要的事情，為此投入了大量的時間和精力，正如我們在財報電話會議上所說的，我們對完成這項法案的時間感到失望。」

「《晶片法案》通過已經兩年多了。在此期間，我向美國製造業投資了 300 億美元，但我們從《晶片法案》中獲得的收益為零，這花了太長時間，我們需要完成它。」

2022 年 8 月，美國推出《晶片法案》，將提供 527 億美元用於補貼美國晶片行業。除了直接補貼，美國國會還批准了 750 億美元的政府貸款授權。

事實上，正是因為英特爾的業務惡化，才引起美國國會的擔憂。

儘管季辛格表示，會繼續在美國投資，但英特爾上季度宣布裁員 1.5 萬人，並推遲在俄亥俄州設立大型工廠的計畫，這些都加劇了美國政府官員的擔憂，擔心英特爾能否兌現承諾，也憂心發放下去的巨額補貼最終「打水漂」。