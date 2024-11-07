儒鴻Q3每股賺6.47元創2年新高 前三季EPS 17.98元直逼去年全年
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-07 19:16
成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (7) 日公告第三季財報，稅後純益 17.75 億元，季增 2.4%，年增 13.9%，每股純益 6.47 元，創 2 年單季新高；累計前三季稅後純益 49.34 億元，年增 30.6%，每股純益 17.98 元，直逼去年全年。
儒鴻也公告 10 月營收 33.01 億元，月增 3.5%、年增 15.5%，持續維持每月 30 億元以上的水準；累計儒鴻前 10 月營收 305.58 億元，年增 21.5%。
儒鴻第三季營收 100.31 億元，季增 4.6%、年增 25.8%；毛利率 32.3%，季增 0.8 個百分點、年減 0.75 個百分點；營業利益 23.09 億元，季增 10%、年增 26.9%；營益率 23%，季增 1.1 個百分點、年增 0.2 個百分點。
累計儒鴻前三季營收 272.57 億元，年增 22.3%、毛利率 31.2%，年增 0.2 個百分點、營業利益 58.85 億元，年增 27.7%，營益率 21.6%，年增 0.9 個百分點。
儒鴻第三季受惠訂單持續回溫，加上原料價格優勢產品組合轉佳，推升毛利率及本業獲利向上，不過，業外受到新台幣升值產能匯損，影響獲利增幅。
隨著第四季進入成衣旺季，儒鴻認為，營運可望比第三季好、明年首季看起來接單也符合預期，可望延續今年第四季水準，且毛利率正向發展，公司將於 11 月 14 日召開法說，預計對第四季及明年營運釋出更進一步的展望。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇