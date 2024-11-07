儒鴻Q3每股賺6.47元創2年新高 前三季EPS 17.98元直逼去年全年

儒鴻也公告 10 月營收 33.01 億元，月增 3.5%、年增 15.5%，持續維持每月 30 億元以上的水準；累計儒鴻前 10 月營收 305.58 億元，年增 21.5%。

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隨著第四季進入成衣旺季，儒鴻認為，營運可望比第三季好、明年首季看起來接單也符合預期，可望延續今年第四季水準，且毛利率正向發展，公司將於 11 月 14 日召開法說，預計對第四季及明年營運釋出更進一步的展望。