川普回來了 許勝雄：中美對立下 企業在產業鏈須扮演價值貢獻者

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 19:50

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美國總統大選結果出爐，最終由川普當選、重返白宮，金仁寶集團總裁許勝雄今 (7) 日出席遠見高峰會，會後接受媒體訪問提到，無論誰當選美國總統，都是中美強權之間的爭霸戰，而台灣企業必須扮演價值貢獻者的角色，才足以對抗中美對立的局面。

許勝雄表示，中美之間還有很多問題需要處理及解決，處理得當的話，有利全球發展，倘若處理不好，所有人都要付出代價，包括經濟、政治的代價，甚至產生衝突，導致過多的資源浪費。

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許勝雄提到，川普自 2018 年啟動中美貿易戰，針對中國進口產品做了很多管制，認為川普可能延續這樣的策略。

許勝雄進一步說明，如果提高關稅恐怕產生連鎖效應，所有進口物品的銷售成本將提高，同時企業可能又要面臨產業鏈重組，成本也會增加，關稅加上成本負擔，造成物價上漲，可能又得升息，最終影響整個消費能力，全球經濟成長率也會受到影響，這是台灣企業需要關心的議題。

許勝雄也指出，金仁寶集團在全球有 70 個工廠，其中在美國也有 2 個工廠，企業需要透過布局的型態，來消弭中美對立所帶來的影響。