〈台幣〉股匯兩樣情 連3貶收32.24元探近3個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 19:56

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川普於本屆美國大選中取得壓倒性勝利，共和黨可望全面執政，激勵美元走強，新台幣兌美元匯率今 (7) 日一度貶逾 1 角，摜破 32.3 元關卡，主要受到外資、投信大量匯出影響，不過，隨著日本官員發出強烈警告，捍衛日元，帶動亞幣貶勢收斂，加上中央銀行尾盤出手穩匯，新台幣終場貶值幅度縮至 6.5 分，以 32.24 元作收，仍創近 3 個月來新低，呈現股匯不同調。

新台幣兌美元匯率今天開盤價為 32.22 元，匯銀人士指出，盤初交易之際，外資即大舉買美元，而投信海外投資款也積極匯出，受兩股勢力影響，匯價一度下探 32.32 元，貶值 1.45 角，同時也有一些政府基金的買盤進場。

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匯銀人士進一步表示，出口商盤中亦伺機進場拋匯，使得新台幣貶值幅度略見收斂，但交易量能不大，主要在於央行介入穩匯，避免貶值速度過猛，帶動終場收復 32.3 元關卡，收在 32.24 元，貶值 6.5 分，為連 3 貶，台北及元太外匯總成交金額收斂至 20.175 億美元。

台北股匯今天表現不同調，台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 集團股受到資金追捧，帶動大盤終場上漲 191.44 點或 0.82%，以 23408.82 點作收，日 K 線連 5 紅，成交值放大為 4248 億元。

由於日元匯率已經跌至三個月新低，日本最高外匯事務官三村淳 (Atsushi Mimura) 今天表態，準備對弱勢日元採取行動，這是日本當局近幾個月來對投機者發出的最強烈警告。

日元下午開始止血，並帶動主要亞幣陸續回升，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.12%，新加坡幣升值 0.26%，韓元、人民幣均由貶轉升，日元貶值 0.04%，新台幣貶值 0.20% 相對較深。

川普重磅回歸，而美國聯準會將於台灣時間周五凌晨公布最新利率決議，市場押注降息 25 個基點，不過，在川普當選總統後，華爾街大型投行對於貨幣政策路徑的預期已經改變，紛紛降低明年降息的預測幅度。