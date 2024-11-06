〈台幣〉川普交易狂飆美元 台幣爆量重貶逾2角收32.175元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 19:12
隨著美國總統大選投票大致底定，川普宣布勝選，投資人陷入「川普交易」瘋狂，帶動美元應聲狂飆，非美貨幣全面重貶，新台幣兌美元匯率今 (6) 日午後貶值幅度擴大，終場收在 32.175 元，貶值多達 2.07 角，貶幅 0.65%，下探近 1 個月新低，創去年 12 月 2 日以來最大貶幅，台北及元太外匯總成交值爆出 28.985 億美元巨量。
匯銀人士指出，台北匯市近日呈現狹幅震盪，市場抱持觀望，昨天成交量能開始放大，部分外資已進場押寶美元，今天美國大選開票後，外資美元買盤不斷湧現，加上投信維持匯出投資款動作，促使新台幣匯率狂貶超過 2 角，跟隨主要亞幣走貶。
儘管出口商有進場拋匯，仍敵不過大量美元買盤壓力，新台幣兌美元最低下探 32.242 元，貶值多達 2.74 角，央行盤中緊盯匯價，適時進場調節，帶動貶幅略為收斂，終場收在 32.175 元，重貶 2.07 角，為 10 月中旬以來的新低點。
根據央行統計，美元指數大漲 1.14%，主要亞幣應聲重貶，歐元狂貶 1.41%，韓元貶值 1.22%，日元貶值 1.08%，新加坡幣貶 1%，人民幣貶 0.67%，新台幣貶 0.64%。
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