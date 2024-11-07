挪威央行維持利率不變 鷹派表態助克朗走升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-07 18:32

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挪威央行周四 (7 日) 將政策利率維持在 16 年高點 4.50% 不變，並重申將維持利率不變至年底，符合分析師預期。

挪威央行總裁 Ida Wolden Bache 在周四的聲明中表示，利率可能會保持不變「到 2024 年底」，經濟前景仍符合從第一季開始逐步降息的計畫。

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央行指出，通貨膨脹已明顯下降，近年來克朗貶值和商業成本快速上升，可能會抑制進一步的通貨緊縮。 「委員會判斷，仍需要採取限制性貨幣政策，以在合理的時間內，將通膨降至目標水位。」

挪威政策制定者是已開發國家中最激進的鷹派之一，由於貨幣弱於預期和強勁的薪資增長推高了通膨預期，央行一再延遲轉向寬鬆政策。

這與鄰國瑞典央行形成鮮明對比，後者當天稍早降息了 50 基點，以幫助瑞典搖搖欲墜的經濟。

消息公布後，挪威克朗延續漲勢，上漲 0.7%，至 11.8005，接近一周多來的最高水準。