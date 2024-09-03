世界第一！挪威8月電動車銷量比重高達94%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-03 14:36

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最新數據顯示，挪威 8 月電動車佔當地銷量的比率高達 94%，刷新世界紀錄。

據《彭博》報導，挪威公路聯合會（OFV）周一（2 日）表示，在特斯拉 (TSLA-US) Model Y、現代 Kona、日產 Leaf 等車款帶動下，8 月電動車佔挪威新車掛牌量的比重達到 94%。

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Model Y 的銷路最好，超過 2,000 輛，佔挪威電動車總銷量的比率為 19%。

據《法新社》報導，挪威消費者 8 月購買了 10,480 輛電動車，今年來電動車總銷量達到 68,435 輛。

挪威電動車銷售火熱與其它歐洲國家形成鮮明對比。在歐洲其他地區，高昂的價格和基礎設施不足，阻礙了電動車銷售。

儘管挪威是主要石油和天然氣生產國，但挪威卻提出了一個雄心勃勃的目標：到 2025 年只銷售零排放車，這個目標比歐盟提前了 10 年。

挪威向消費者提供了慷慨稅額優惠，增強了電動車價格的競爭力。此外，挪威允許電動車使用公車專用道，提出停車補貼，也催動電動車銷量激增。