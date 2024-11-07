歐美日景氣趨緩 市場不確定因素多 對第四季保守看待

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-07 17:56

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台塑四寶今 (7) 日公布 11 月營運展望，儘管中國 10 月製造業 PMI 重返 50.1 擴張區間，但美國、歐元區及日本的景氣需求趨緩，且仍有川普上台、地緣政治風險，四寶對後市看法仍偏保守，其中台塑、南亞預估 11 月營收將較 10 月成長，台化則預期持平，台塑化因產能利用率提升則因結束定檢，11 月平均煉量將提升。

台塑預期，11 月營收將較 10 月成長，主因配合液碱客戶船期安排，部分 10 月訂單延至 11 月交運，加上印度將於 12 月 24 日執行 PVC 的印度標準局認證，促使客戶提前採購；不過台塑對第四季整體展望轉趨保守，預估將與第三季持平，主因上游原料廠在十一長假期間持續生產，整體石化庫存偏高，部分同業降價競銷影響市場行情。

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南亞表示，11 月營收可望較 10 月略增，主因車用與伺服器需求持穩，且完成客戶新料號認證進入量產。然而，第四季整體營收預估將持平，只有塑膠加工產品因年底歐美節慶需求及營建工程趕工潮，帶動包裝、建材製品訂單增加。

台化認為，11 月、12 月合併營收與 10 月相當，但可能有少許改善。公司強調，在大陸經濟未回到良好基本面前，改善空間有限，目前策略將持續下修庫存量至農曆年底，避免庫存損失，並著重差異化產品拓展。