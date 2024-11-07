振樺電Q3本業獲利創新高 EPS 3.51元 前三季每股賺8.02元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-07 19:58
工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (7) 日公告第三季財報，本業利創單季新高，稅後純益 2.94 億元，季增 22.4%、年增 77%，每股純益 3.51 元，創 2 年單季新高；累計前三季稅後純益 6.46 億元，年增 64.5%，每股純益 8.02 元，超越去年全年。
振樺電第三季營收 35.97 億元，季增 12.8%、年增 41.5%；毛利率 46.5%，季增 2.1 個百分點、年增 6.5 個百分點；營業利益 7.25 億元，季增 28%、年增 118%；營益率 20.2%，季增 2.4 個百分點、年增 7.1 個百分點。業外方面，匯兌利益 5400 萬元，少數股權 2.32 億元。
累計振樺電前三季營收 90.01 億元，年增 20.5%、毛益率 45%，年增 6.4 個百分點、營業利益 15.08 億元，年增 57.4%、營益率 16.7%，年增 3.9 個百分點。
振樺電說明，第三季線上線下解決方案 (O2O Solutions) 受惠於下游客戶需求持續緩步復甦，營收年增、季增約 12%；而產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 則在新世代 AI 晶片模組檢測平台開始放量下，第三季營收較去年同期躍增約 61%，季增 13%。
其中，振樺電第三季高毛利率之系統品牌，醫療與場景定義智能設備營收佔比逐步提高，貢獻逾三分之二集團營收，其中 AI 相關應用佔集團營收亦提升至近 40%，推升整體毛利表現。
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