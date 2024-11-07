振樺電Q3本業獲利創新高 EPS 3.51元 前三季每股賺8.02元

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振樺電說明，第三季線上線下解決方案 (O2O Solutions) 受惠於下游客戶需求持續緩步復甦，營收年增、季增約 12%；而產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 則在新世代 AI 晶片模組檢測平台開始放量下，第三季營收較去年同期躍增約 61%，季增 13%。