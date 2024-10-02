奇偶2.9元股息訂10/31除息 減資退款每股1.1元11/15發放
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-02 19:36
奇偶科技 (3356-TW) 今 (2) 日公告，10 月 31 日為除息交易日，派發每股 2.9 元現金股利，另外也決議通過減資換股，進行 11% 的現金減資案於 11 月 15 日每股退還 1.1 元。
奇偶公告將以 11 月 8 日為減資換股及除息基準日，在減資方面，原普通股每 1,000 股將換發新股 890 股，減資後股本將從 8.98 億元降至 7.99 億元，舊股票最後交易日為 10 月 30 日，新股將於 11 月 11 日掛牌上市。
奇偶科技表示，減資退還股款將於 11 月 15 日發放，每千股可獲得 1,100 元，即每股退還 1.1 元。加上每股 2.9 元的現金股利，股東每股共可領取 4 元現金。
在現金股利方面，除息交易日訂於 10 月 31 日，股利發放日為 11 月 22 日，奇偶補充，由於減資換股與除息基準日同為 11 月 8 日，將先依股東名冊記載配發股利，再進行減資計算，以確保股東權益不受影響。
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