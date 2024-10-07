智慧醫療里程碑！衛福部3大AI中心啟動 台大、榮總各獲選2項計畫責任醫院

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-07 13:09

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智慧醫療邁向新的里程碑，串接「落地」、「取證」及「給付」三大 AI 關鍵議題，衛生福利部今 (7) 日正式宣布成立「負責任 AI 執行中心」、「臨床 AI 取證驗證中心」，以及「AI 影響性研究中心」，全國各指標醫院跨院大整合，台大醫院、臺北榮總各獲選為 2 項計畫的責任醫院，顯示北部為推動 AI 醫療的智慧重鎮。

衛福部表示，三大類型 AI 中心補助計畫於今年 7 月 23 日公告，並舉辦全國性教育訓練，8 月 1 日截止收件，各層級醫院熱烈參與，共計 30 家醫院提交 48 案，經過三階段評選，共計 16 家國內醫院通過決選 (19 案)，包含台大、中榮、北榮、成大、中醫大、三總、林口長庚等指標醫院。各中心將透過建立跨層級、跨體系醫院之合作，有效解決 AI 應用於臨床場域所面臨的「落地」、「取證」及「給付」三大關鍵議題。此將不僅為國內 AI 醫療應用重要里程碑，更展現臺灣政府推動智慧醫療之前瞻性政策。

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本次決選，以台大醫院、臺北榮總表現最亮眼，台大獲選「負責任 AI 執行中心」與「臨床 AI 驗證中心」2 項計畫，臺北榮總獲選為「負責任 AI 執行中心」與「AI 影響性研究中心」2 項計畫的責任醫院，上午於衛福部舉行正式簽約儀式，成為臺灣智慧醫療發展主力推手。

圖： 衛福部資訊處提供

各國在推動智慧醫療時，面臨的挑戰包括 AI 軟體在臨床應用時可能出現的偏見、不透明性以及資安與隱私問題。此外，AI 產品在取得食品藥物管理署（TFDA）認證過程中，需要廣泛的數據來進行驗證，驗證數據取得困難。最後，一些關鍵應用如何透過科學方法來評估其健保給付，並驗證臨床效果，這些都是智慧醫療推動時所面臨的主要挑戰。

因此，先進國家開始推出一些法案架構和共識指南，作為監管的指引方向，例如世界衛生組織（WHO）之負責任 AI 六大原則，歐盟之 AI 法案，以及美國 AI 運算法透明及資訊共享規則（HTI-1）等。然而，這些政策宣示尚未在各國具體落實成為推動中心。為前瞻布局，衛生福利部輔導臺灣醫院成立三大類型 AI 中心，作為解決推動智慧醫療最後一哩路。以下分別對三大類型 AI 中心進行介紹：

第一類「負責任 AI 執行中心」透過制定符合資安與隱私保護的管理辦法，公開 AI 模型、資料和效能等重要資訊，提供可解釋性分析結果，提升 AI 透明度，同時建立 AI 模型生命周期管理辦法，以確保 AI 在臨床使用具有持續可靠性。

第二類「臨床 AI 取證驗證中心」為衛生福利部資訊處和 TFDA 合作，旨在解決國內醫療 AI 軟體取證過程冗長及蒐集具臺灣人群代表性驗證資料集的困難，以往 AI 外部驗證機制缺乏跨層級醫院協作、系統性常設機構和專責人員，該類中心將預先組成醫院聯盟，常設機構和專責人員串接跨體系及跨層級之電子病歷資料，藉以協助廠商驗證 AI 模型，提升驗證速度以及在臺灣人群的準確性，促進產品商業化進程，幫助國內民眾更快速享受到高品質的智慧醫療產品。

第三類「AI 影響性研究中心」為衛生福利部資訊處和中央健康保險署合作，旨在解決國內 AI 醫療應用爭取納入健保給付的挑戰，由於 AI 產品的價格無法依循傳統醫療器材從製造端進行成本評估，中心將建立跨體系、跨層級的臨床試驗機制，並由多專業團隊設計研究，進行 AI 臨床效益評估，確保 AI 產品兼具臨床有效性與健康效益，同時建立科學性的定價基礎。