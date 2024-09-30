AI+醫療夯！台灣數位健康年產值550億元 估2033年前年複合成長12.19%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-30 16:19

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AI 帶動醫療健康科技成長快速，全球數位健康產值 2023 為 3099.3 億美元，預估至 2033 年平均複合成長率達 12.19%，台灣產值 2023 年有 550 億新台幣，比 2022 年成長 10% 以上。如上市公司長佳智能 (6841-TW) 已收集 20 年巨量資料，3 百萬人就診紀錄，正展現強大研發能力。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會於今 (30) 日舉辦【2024 安侯建業領袖學院論壇 智能引領：開創 AI 治理新格局】，分析當前熱門的 AI 治理趨勢與因應策略。

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KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，KPMG 近期發表 2024 全球 CEO 前瞻大調查中也發現，全球 CEO 認為擁抱人工智慧的競賽已為當前企業最大挑戰之一。大多數領導者承諾將增加對創新和技術的投資，並視其為企業成長的驅動力。

陳俊光表示，十年前首次發佈全球 CEO 前瞻大調查時，人工智慧並不是 CEO 關注的焦點，然而時至今日，AI 已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，也為商業模式帶來無限的可能性。雖然企業皆關注創新技術的投資，但 CEO 更加重視 AI 應用上潛藏的風險，例如其真實性、道德與法規監管，因此，企業不僅需要在技術上大幅投資，還必須確保 AI 技術的應用能夠符合相關法規和道德標準，這樣才能真正實現技術所帶來的價值創造，並鞏固其在全球市場中的競爭優勢。

KPMG 安侯建業顧問部營運長謝昀澤提到，隨著技術的快速發展和應用，企業越來越重視 AI 在業務營運、決策支持和創新方面的潛力。AI 不僅能提高效率，還能帶來新的商業機會和競爭優勢，因此成為高層管理者關注的焦點。

許多企業遇到 AI 都會覺得這個領域充滿著無限的機會與無情的挑戰。KPMG 安侯建業數位長賴偉晏強調，智慧引領不僅是技術的創新，更是治理思維的變革。我們需要共同努力，制定合理的政策和規範，確保 AI 技術的發展符合社會大眾的長遠利益。

長佳智能董事長陳明豐表示，人工智慧崛起，帶動醫療健康科技創新服務蓬勃發展。全球數位健康產值 2023 為 3099.3 億美元，預估至 2033 年平均複合成長率達 12.19%，台灣產值 2023 年有 550 億新台幣，比 2022 年成長 10% 以上。長佳智能 2018 年成立，收集 20 年巨量資料，3 百萬人就診紀錄，4 億張以上影像資料，展現強大研發能力，到目前為止，已經取得 11 張美國 FDA，15 張台灣 TFDA，5 張泰國，4 張越南，4 張馬來西亞和 1 張新加坡許可證。全球客戶遍及台灣和美國、毆洲和東南亞的醫療機構。