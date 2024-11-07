川普2.0來襲！對全球市場意味著什麼？專家點名兩大贏家與三大輸家

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 09:40

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隨著美國第 60 屆大選塵埃落定，全球市場對川普這位前總統捲土重來迅速做出反應。考量到川普在競選時的言論跟立場，華爾街認為美元和股市有望成為贏家，但恐對美債、新興市場和部分大宗商品市場造成壓力。

《第一財經》報導，受川普勝選刺激，美元指數周三 (6 日) 盤中大漲近 2%，單日漲幅為近兩年最大且創三個月新高，非美元貨幣則都走貶，歐元、日元、瑞郎貶逾 1.4%，因機構普遍認為，隨著川普重返白宮，美元將重新走強，因川普政策將帶來更高的通膨和經濟成長，這也意味著聯準會 (Fed) 必須保持高利率來防止經濟過熱。

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此外，川普主張加徵關稅跟退出多邊機構的計畫恐抑制世界其他地區的成長，進而增強美元的吸引力。花旗集團預估美元在川普獲勝後將升值 3%。

然而，川普其實希望的是弱勢美元，如此將有利美國出口，法國興業銀行宏觀策略師 Kit Juckes 周三出具研究報告指出，川普恐難如願以償。

美元升值也將從新興市場吸走資金，迫使許多國家可能被迫重新緊縮貨幣政策。

資管公司 Pictet Asset Management 表示，預計像印度這種依賴國內成長的資產會表現良好。大多數新興市場資產將受到衝擊，共和黨控制國會兩院對新興市場債券尤其不利。

股票市場方面，就像川普 2016 年獲勝後一樣，美股周三全線走高，道瓊漲幅 3.6%，創 1900 年以來選舉日最大漲幅紀錄。川普在競選活動中承諾減少對大公司的監管和降低稅收，增加石油產量和嚴格的移民政策，料將推動經濟成長並提振美股。

根據周三市場表現，銀行、科技、國防和化石燃料等產業受到資金追捧。高盛估計，企業稅從 21% 降至 15% 的計畫將使標普 500 指數成分股企業整體收益提高約 4%。

半導體、汽車和清潔能源產業等受關稅變化影響的產業恐將出現波動，日本汽車製造商與歐洲電動車和晶片公司股價周三出現劇烈波動。

巴克萊銀行示警，若貿易衝突再次爆發，歐洲企業利潤可能會出現「高個位數」百分比的下降幅度，德國和義大利風險最大，因兩國對美商品貿易順差較大。若按產業來看，汽車、飲料、技術和化學品面臨的威脅最大。

債市方面，美國中長期公債周三遭遇拋售，有「資產定價之錨」之稱的 10 年期美債殖利率盤中一度上漲近 18 個基點，投資人對美國政府債務規模和財政赤字增加越來越感到擔憂。

媒體援引機構估算數據指出，川普的財政支出計畫恐在 10 年內增加 7.5 兆美元赤字，遠遠超過民主黨候選人賀錦麗的提議。

另一方面，川普政策帶來的通膨壓力將使 Fed 降息空間更小，這也將使美殖利率居高不下。

川普的勝利也可能為全球主要經濟體成長前景帶來不確定性，潛在的通膨外溢風險將減少各國央行貨幣政策空間，進而再次推升美債殖利率。

大宗商品方面，能源和農產品可能是會受到美國大選影響的主要品項。從先前的競選表態中看，川普的目標是透過擴大聯邦租賃和在可能的情況下撤銷環境監管來最大限度地擴大美國的石油和天然氣鑽探，但非 OPEC 產油國增產跟 OPEC + 復產預期將進一步加大市場供應，也將讓油價承壓。