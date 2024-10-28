TIP攜S&P合編臺灣淨零轉型ESG 50指數 3檔金融股擠進前十大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-28 18:36

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「臺灣淨零轉型 ESG 50 指數」是 TIP 與 S&P 於今年 7 月宣布合作以來的第一檔合編指數，TIP 藉由國際合作，運用 S&P 在永續績效指標的前瞻經驗與 ESG 資料庫優勢，結合 TIP 長期編製臺股指數的豐富經驗，共同發布該指數，以呼應台灣 2050 淨零轉型的目標，及提供市場參與者實踐淨零轉型或永續投資的新選項。

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「臺灣淨零轉型 ESG 50 指數」以台灣證交所上市股票為母體，自 S&P 台灣中大型股指數 (母指數) 排除爭議性產業議或違反聯合國全球盟約之公司，挑選每股股利、每股盈餘為正，及溫室氣體排放數據涵蓋範疇 1 至 3 的股票，作為候選股票。

本指數加權方式採用國際上常見的最適化加權法，以指數成分股權重貼近母指數的比例為目標，可避免權重調整產生與 ESG 表現不一致的情況；及納入多項轉型風險衡量指標並設定標準需優於母指數表現，包括溫室氣體排放度需較母指數降低 30%、符合歐盟巴黎協定 (PAB) 及氣候轉型基準 (CTB) 標準之 7% 脫碳軌跡、ESG 分數表現需較母指數提高 20%、及高氣候影響產業營收比重及殖利率指標亦須優於母指數等，自候選股票擇優選取 50 檔，以表彰指數兼具邁向低碳與淨零轉型的股票投資組合績效表現。

「臺灣淨零轉型 ESG 50 指數」於每年 6、12 月進行成分股定期審核，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2016 年 12 月~ 2024 年 9 月年化報酬率為 18.17% 及夏普比率為 1.09，表現優於母指數 (16.84%、0.99)。

根據晨星全球永續基金 2024 年第二季的研究，台灣永續主題基金的資金流動相對其他亞洲國家持續增長，顯示國內投資人對永續主題投資仍具高度需求，但在國際趨勢關注淨零碳排下，台灣淨零主題的指數化商品相對缺乏。