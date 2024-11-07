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鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至54.81元，預估目標價為2142.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由55.44元下修至54.81元，其中最高估值57.9元，最低估值49.4元，預估目標價為2142.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值57.9(57.9)78.55104.73
最低值49.4(51.43)68.8989.31
平均值54.19(55.53)72.7296.36
中位數54.81(55.44)72.2995.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,926,19011,294,55015,781,450
最低值8,077,0009,874,00012,552,260
平均值8,419,39010,536,39013,751,590
中位數8,326,60010,358,92013,336,320

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.1937.8646.2344.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,401,2675,248,3296,009,0126,987,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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