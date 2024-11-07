鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估下修至54.81元，預估目標價為2142.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由55.44元下修至54.81元，其中最高估值57.9元，最低估值49.4元，預估目標價為2142.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|57.9(57.9)
|78.55
|104.73
|最低值
|49.4(51.43)
|68.89
|89.31
|平均值
|54.19(55.53)
|72.72
|96.36
|中位數
|54.81(55.44)
|72.29
|95.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,926,190
|11,294,550
|15,781,450
|最低值
|8,077,000
|9,874,000
|12,552,260
|平均值
|8,419,390
|10,536,390
|13,751,590
|中位數
|8,326,600
|10,358,920
|13,336,320
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.19
|37.86
|46.23
|44.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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