〈台股開盤〉美國大選、北韓疑射飛彈 開低後戲劇性漲逾200點 拿下2萬3大關
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 09:54
美國大選結果即將出爐，市場普遍觀望，今 (5) 日北韓疑似試射彈道飛彈，地緣政治再度緊張，衝擊台股以 22870 點開低後，一度下跌 116 點，來到 22849 點，隨後急拉衝高突破 23000 點，由黑翻紅大漲 213 點，最高到 23178 點，但預估今日成交量不到 3000 億元，再較昨日收斂。
權值股普遍下挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 遊走在平盤附近，鴻海 (2317-TW) 、聯發科 (2454-TW) 小跌 1% 內，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 也都在盤下游走，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都有 1% 以上的跌幅，壓抑大盤走勢。
今日盤面持續聚焦矽光子族群，指標股聯鈞 (3450-TW) 飆漲超過 6%，環宇 - KY(4991-TW) 、訊芯 - KY(6451-TW)、聯光通 (4903-TW) 漲幅都超過 1%，族群漲勢整齊。
航運也同樣獲買盤青睞，萬海 (2615-TW) 再度上攻，強漲超過 4%，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 也分別上漲 1% 以上，其他如中櫃 (2613-TW)、宅配通 (2642-TW) 也強勢表態。
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