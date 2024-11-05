〈台股開盤〉美國大選、北韓疑射飛彈 開低後戲劇性漲逾200點 拿下2萬3大關

美國大選結果即將出爐，市場普遍觀望，今 (5) 日北韓疑似試射彈道飛彈，地緣政治再度緊張，衝擊台股以 22870 點開低後，一度下跌 116 點，來到 22849 點，隨後急拉衝高突破 23000 點，由黑翻紅大漲 213 點，最高到 23178 點，但預估今日成交量不到 3000 億元，再較昨日收斂。