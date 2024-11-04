〈台股開盤〉電子權值挺身 上漲逾百點挑戰2萬3大關

台股今 (4) 日在電子權值股回神下，指數開高走高，一度上漲 155 點、達 22935 點，企圖挑戰 2 萬 3 大關，預估今日成交量 3100 億元，較上周五明顯收斂，也凸顯美國大選結果出爐前，盤面觀望的氣氛仍濃厚。