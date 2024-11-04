〈台股開盤〉電子權值挺身 上漲逾百點挑戰2萬3大關
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-04 09:31
台股今 (4) 日在電子權值股回神下，指數開高走高，一度上漲 155 點、達 22935 點，企圖挑戰 2 萬 3 大關，預估今日成交量 3100 億元，較上周五明顯收斂，也凸顯美國大選結果出爐前，盤面觀望的氣氛仍濃厚。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，鴻海 (2317-TW) 、聯發科 (2454-TW) 也雙雙小漲 1%，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 皆上漲 1% 左右，不過，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、統一 (1216-TW)、台塑化 (6505-TW) 都在盤下游走，壓抑大盤漲勢。
航運三雄今日皆開高走低，資金再度從傳產回流至電子，萬海 (2615-TW) 早盤一度大漲 4%，但在賣壓空襲下，隨即翻黑，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也都同步下挫超過 1%。
今日盤面焦點重返矽光子族群，環宇 - KY(4991-TW) 一度亮燈漲停，上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW) 等皆獲買盤青睞，上漲超過 3%，族群走勢相當凌厲。
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